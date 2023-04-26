Украина уже долгое время говорит о возможности «контрнаступления». Однако интерес Запада к этому факту демонстрирует, кто на самом деле будет «атаковать», заявил сенатор Алексей Пушков.
Американская администрация уже неоднократно говорила, что объем помощи Украине значительно влияет на успех действий армии страны. Заинтересованность Запада показывает, что противостояние перестало иметь двусторонний характер.
«На Западе делают такую огромную ставку на так называемое "украинское контрнаступление", что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Киевский режим неоднократно заявлял о готовящемся скором наступлении ВСУ. Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, оно должно начаться весной или летом.