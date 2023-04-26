Мотоциклист погиб в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области

ДТП с участием мотоцикла и автобуса произошло вечером 25 апреля в Богдановичском районе Свердловской области. Транспортные средства столкнулись на 1-м километре трассы Богдановичи — Сухой Лог.
Предварительно установлено, что водитель рейсового «ПАЗа» не уступил дорогу мотоциклу Honda, спровоцировав столкновение. Удар оказался настолько сильным, что двухколесный транспорт загорелся.
На месте происшествия скончался житель Камышлова 1987 года рождения, который управлял мотоциклом. Водитель автобуса был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
В салоне «ПАЗа» находились три пассажира, они не пострадали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.