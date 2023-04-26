Госдеп США высказался о решении Пакистана закупать российскую нефть

Пател подчеркнул, что Белый дом не хочет допускать, чтобы получаемые от реализации энергоносителей доходы Кремль направлял на поддержку спецоперации на Украине. Однако политик отметил, что США никогда не пытались изолировать Россию на мировом рынке.