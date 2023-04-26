Госдеп США высказался о решении Пакистана закупать российскую нефть

Страны вольны быть самостоятельными в решениях о поставках энергоносителей. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя закупку Пакистаном российской нефти.
Пател подчеркнул, что Белый дом не хочет допускать, чтобы получаемые от реализации энергоносителей доходы Кремль направлял на поддержку спецоперации на Украине. Однако политик отметил, что США никогда не пытались изолировать Россию на мировом рынке.
Одна из причин установления потолка цен, состоит в том, чтобы не предпринимать шаги, направленные на то, чтобы убрать российские энергоносители с рынка», — сказал представитель ведомства.
Ранее министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что Исламабад разместил заказ на поставку нефти из России в соответствии с двусторонним соглашением. Ожидается, что цена на ресурс составит до 50 долларов за баррель.