«А вы на чьей стороне?»: Пригожин задал встречный вопрос интересующемуся терактом в Мали агентству «Франс-Пресс»

Запрещенные в России террористические организации «Джебхат ан-Нусра»✱, «Аль-Каида»✱, ИГИЛ✱ и подобные им уже много лет слишком слабы, чтобы предпринимать успешные попытки атаки на армию Мали. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.