Запрещенные в России террористические организации «Джебхат ан-Нусра»✱, «Аль-Каида»✱, ИГИЛ✱ и подобные им уже много лет слишком слабы, чтобы предпринимать успешные попытки атаки на армию Мали. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Таким образом бизнесмен ответил на запрос международного агентства «Франс-Пресс». Издание попросило прокомментировать информацию о якобы гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в результате атаки террористов группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам✱ валь-Муслимин» (запрещена в РФ) на базу малийской армии в аэропорту города Севаре.
По словам Пригожина, все эти сведения не соответствуют действительности. В происшествии никто из «музыкантов» и военнослужащих республики не погиб. Его ответ публикует пресс-служба компании «Конкорд».
«У меня есть встречный вопрос, и я буду очень благодарен за ответ. А вы на чьей стороне? На стороне малийской армии или на стороне ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ)? Просто ради информации», — добавил бизнесмен.
Пригожин также посоветовал агентству обратиться за комментарием к малийской армии. Она является официальной стороной, и сможет подтвердить гибель большого количества террористов в результате провальной попытки атаки, указал он.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация