Ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Во время полета летчики дальней авиации произвели ночную и дневную дозаправку в воздухе. Сопровождением Ту-160 занимались истребители МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Уточняется, что самолеты находились над нейтральными водами морей.