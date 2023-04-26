Ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Экипажи самолетов находились в воздухе свыше 14 часов, отметили в Минобороны РФ.
Во время полета летчики дальней авиации произвели ночную и дневную дозаправку в воздухе. Сопровождением Ту-160 занимались истребители МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Уточняется, что самолеты находились над нейтральными водами морей.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в МО.
Минобороны сообщило, что пилоты на регулярной основе летают над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Тихого океана, Арктики и Северной Атлантики.