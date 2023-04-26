«Это все правда». Михеев рассказал, почему слова посла Китая стали дипломатической бомбой

Об этом у себя в блоге пишет политолог Сергей Михеев, особо подчеркивая, что слова китайского посла не были официальным заявлением, а были произнесены в ходе публичной трансляции разговора дипломата с журналистами. И хотя Лу Шае сразу обозначил, что он ни с кем не спорит, а просто напоминает, что никаких законных бумаг о суверенитете бывших советских республик не подписано до сих пор, но тем не менее его слова произвели эффект дипломатической бомбы.