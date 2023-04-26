«Это все правда». Михеев рассказал, почему слова посла Китая стали дипломатической бомбой

Резонансное заявление китайского посла во Франции Лу Шае о том, что Крым исторически принадлежал России, а постсоветские государства не обладают международно признанным документальным подтверждением своего суверенитета, является абсолютно правдивым. И эта правда всем давно известна.
Об этом у себя в блоге пишет политолог Сергей Михеев, особо подчеркивая, что слова китайского посла не были официальным заявлением, а были произнесены в ходе публичной трансляции разговора дипломата с журналистами. И хотя Лу Шае сразу обозначил, что он ни с кем не спорит, а просто напоминает, что никаких законных бумаг о суверенитете бывших советских республик не подписано до сих пор, но тем не менее его слова произвели эффект дипломатической бомбы.
«По сути, он просто сказал правду. Вот и все. Причем эта правда всем известна. Другой вопрос, что довольно долгое время даже у нас было не принято по этому поводу говорить. Все делали вид, что все хорошо, все нормально, все якобы развивается так, как должно развиваться. А на Западе: понятно, сейчас у них по этому поводу истерика», – отмечает Михеев.
Правда, по его словам, заключается в том, что затеянное после 1917 года строительство советского государства из псевдо-государств являлось было насквозь фальшивым. Все это делалось с единственной целью – развалить Российскую империю. И эта цель была достигнута, в том числе и путем заигрывания с национальными меньшинствами и национализмом местечковых элит.
А потом, собирая из осколков Российской империи новую страну, ее создателям пришлось искусственно нарезать эти псевдо-государства, прочертить искусственные границы, которые от этого не стали настоящими.
«Все это полностью фальшивка: все эти выдуманные большевиками границы, местные ЦК Компартии, местные парламенты и прочее. Это все фальшивка – все эти вещи дутые с самого начала, – подчеркивает Михеев. – И все это прекрасно понимали даже в Советском Союзе. Тот же Сталин: вы думаете, он всерьез верил в самостоятельность Украинской ССР, или какой-нибудь другой ССР? Или хотя бы Грузинской ССР? Да никогда в жизни! Он прекрасно понимал, что это просто инструмент национальной политики и больше ничего».
Власть же в Советском Союзе всегда оставалась жестко вертикальной, и на каком-то этапе (в 1930-1940-х годах) эта вертикаль была гораздо жестче, чем в Российской империи. Хотя в империи, вот отличие от СССР, никогда не было никаких автономий, подчеркнул эксперт.
«А когда в 1991 году в результате борьбы за власть в Москве страна развалилась по этим выдуманным границам, мы увидели огромное количество фальшивых государств, псевдо-государств, у которых нет ни реального суверенитета, ни элит, которые могли бы эти национальные интересы сознавать, ни ответственной политики. Вот, собственно, и все. Это правда», – добавил Михеев.
И эта ситуация вылилась в итоге в большое количество межнациональных столкновений и конфликтов, и даже войн, одна из которых сейчас происходит на востоке Украины, добавил политолог в заключение.