Авария с участием «Газели» в Новосибирске привела к мощному взрыву

Сильный взрыв произошел в результате дорожной аварии с участием «Газели» в Новосибирске. Кадры с места событий опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На них видно как после взрыва мощный огненный залп взмывает вверх. По предварительным данным, после столкновения грузовой автомобиль охватило пламя, которое впоследствии добралось до газового баллона, из-за чего произошло детонирование.
Пламя перекинулось на транспортное средство другого участника ДТП. В итоге оба автомобиля полностью выгорели. Водители успели отойти на безопасное расстояние прежде, чем произошел взрыв, пострадавших нет.