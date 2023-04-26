Трамп заявил, что не видит смысла в своем участии в дебатах республиканцев

Бывший президент Соединенных Штатов считает бессмысленным свое участие в дебатах республиканцев. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Речь идет о дебатах среди кандидатов от Республиканской партии на выдвижение на пост президента США. По мнению Трампа, он уже имеет достаточную поддержку среди сторонников партии для победы на праймериз. В связи с этим политик не будет участвовать в дебатах.
«Когда лидируешь, судя по всему, с недостижимым отрывом, и при этом есть телекомпании, ненавидящие Трампа и MAGA (Make America Great Again), зачем подвергать себя клевете и нападкам?» — задался вопросом Трамп.
Первый раунд дебатов среди республиканцев должен пройти в штате Милуоки в августе. По данным опроса телекомпании NBC, около 46% избирателей от партии готовы поддержать кандидатуру Трампа.