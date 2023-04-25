Ошибка при установке газового котла привела к гибели пяти человек в Челябинской области

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал собственник квартиры. Однако после выплаты компенсаций в размере 200 тысяч рублей подозреваемого выпустили. Вместе с тем есть семьи, которые требуют реального срока для виновника.