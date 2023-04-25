С Новым Годом!

Ошибка при установке газового котла привела к гибели пяти человек в Челябинской области

Происшествия
Ошибка при установке газового котла привела к гибели пяти человек в Челябинской области

Несчастный случай с летальным исходом произошел в городе Златоуст Челябинской области. Пять человек стали жертвами отравления газом, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, один из местных жителей самостоятельно решил подключить газовый котел. Однако из-за отсутствия необходимых знаний владелец квартиры спровоцировал утечку, которая привела к гибели девушки-арендатора, ее друзей и соседки.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал собственник квартиры. Однако после выплаты компенсаций в размере 200 тысяч рублей подозреваемого выпустили. Вместе с тем есть семьи, которые требуют реального срока для виновника.

#несчастный случай #челябинская область #утечка газа #златоуст