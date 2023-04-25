Пресс-секретарь Белого дома ответила на претензии американцев из-за возраста Байдена

Президент Соединенных Штатов Джо Байден регулярно сталкивается с критикой со стороны американцев из-за своего возраста. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер встала на защиту главы государства.
Как известно, 80-летний Байден является старейшим президентом в истории США. В связи с этим многие американцы призывают его оставить пост для следующего поколения. Однако, по словам Жан-Пьер, Байден успешно выполняет свои задачи и действует во благо народа.
«Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач», — заявила она.
Жан-Пьер также ответила на вопрос, готов ли Байден доработать до конца второго президентского срока в случае его победы на выборах в 2024 году. Как заявила представитель Белого дома, «это ему решать».