WSJ: МВД США поспорило с Пентагоном из-за установки ветряков на побережье Атлантики

Министерство внутренних дел США не стало интересоваться мнением Пентагона при разработке и установке ветряков на побережье Атлантического океана. Сложившая ситуация вылилась в спор между ведомствами, сообщил журнал The Wall Street Journal.
Выбранные МВД районы для установки ветряков мешают военным при совершении тренировочных маневров, утверждают в Пентагоне. Как «крайне проблемные» отмечены четыре участка из шести. Спор можно было бы решить, если бы военные перенесли свои учения, однако Пентагон не желает уступать МВД.
Министерство, в свою очередь, действует в соответствии с задачей, поставленной президентом США Джо Байденом. Он поручил вырабатывать 30ГВт ветровой энергии к 2030 году. Для этого ведомство разместило ветряки в нескольких регионах США — у берегов Северной Каролины, Вирджинии, Мэриленда и Делавэра.