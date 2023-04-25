WSJ: МВД США поспорило с Пентагоном из-за установки ветряков на побережье Атлантики

Выбранные МВД районы для установки ветряков мешают военным при совершении тренировочных маневров, утверждают в Пентагоне. Как «крайне проблемные» отмечены четыре участка из шести. Спор можно было бы решить, если бы военные перенесли свои учения, однако Пентагон не желает уступать МВД.