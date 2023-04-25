Секретарь СНБО Украины Данилов предложил Макрону отдать Бордо из-за мирных инициатив Парижа

Президент Франции Эммануэль Макрон должен будет готов попрощаться с Бордо, если он намерен вести переговоры от имени украинской стороны. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью The Telegraph.
Политик разгневался из-за того, что Париж не сообщил Киеву о диалоге с Пекином, где обсуждалось мирное урегулирование украинского кризиса. Данилов заявил, что «без Украины никто ни о чем не будет договариваться».
«Господин Макрон глубоко ошибается, если считает, что может действовать за спиной украинского народа» — сказал чиновник, предложив Макрону отказаться от «Бордо или какой-нибудь другой части Франции» в пользу другого государства.
В начале месяца Эммануэль Макрон прилетал в Китай с официальным визитом. Американское агентство Bloomberg писало, что французский лидер намерен обратиться к властям Поднебесной и предложить план по мирному урегулированию украинского конфликта.