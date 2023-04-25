Функцию отложенного постинга добавили в новую версию веб-сайта ЯRUS

Разработчики российской социальной сети ЯRUS обновили версию веб-сайта. Теперь публиковать заметки, влоги и новости стало еще удобнее.
В обновленную версию сайта были добавлены инструменты, полезные в первую очередь авторам соцсети. Речь идет о долгожданной функции отложенного постинга и черновиках. Меню соответствующих настроек появилось рядом с кнопкой «Отправить».
«Оно позволяет отправить запись в черновик или назначить дату и время выхода материала. Пост автоматически публикуется в заданный для него срок», — объяснили разработчики.
В следующем обновлении программисты планируют добавить возможность создавать закрытые блоги. Изменения ждут и пользователей мобильного приложения, перед которыми откроются новые инструменты для заработка в соцсети.