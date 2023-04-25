Лавров назвал смешной логику Запада о возможных переговорах России и Украины

Заявления о возможном начале переговоров между Россией и Украиной, озвучиваемые западными странами, являются смешными. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он провел пресс-конференцию по итогам своей поездки в Нью-Йорк. Лавров обратил внимание, что на Западе сегодня обсуждаются потенциальные переговоры между Киевом и Москвой после контрнаступления украинской армии. По мнению министра, подобная логика является шизофренической.
«Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада) сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, (президента Владимира) Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика», — заявил Лавров.
Дипломат добавил, что Россия не хочет видеть угроз собственной безопасности со стороны Украины. Однако они «накапливались там долгие-долгие годы».