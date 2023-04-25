Лавров назвал смешной логику Запада о возможных переговорах России и Украины

Он провел пресс-конференцию по итогам своей поездки в Нью-Йорк. Лавров обратил внимание, что на Западе сегодня обсуждаются потенциальные переговоры между Киевом и Москвой после контрнаступления украинской армии. По мнению министра, подобная логика является шизофренической.