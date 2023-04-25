Венгрия не планирует отказываться от запрета на импорт украинского зерна

Власти Венгрии не намерены пересматривать решение о запрете на импорт зерна с Украины. Об этом заявил глава минсельхоза страны Иштван Надь.
Поставки украинского зерна в страны Евросоюза вызвали кризис внутреннего рынка, напомнил он. Соответствующую проблему пытались решить в ходе заседания Совета ЕС, однако безуспешно. В связи с этим Венгрия сохраняет запрет на импорт.
«Результатом предстоящего соглашения станет то, что Венгрия продолжит сохранять запрет на импорт зерна с Украины», — заявил Надь.
Переговоры по соответствующей теме планируется продолжить, добавил министр. Страны Евросоюза понимают позицию Венгрии и относятся к ней с уважением.