Венгрия не планирует отказываться от запрета на импорт украинского зерна

Поставки украинского зерна в страны Евросоюза вызвали кризис внутреннего рынка, напомнил он. Соответствующую проблему пытались решить в ходе заседания Совета ЕС, однако безуспешно. В связи с этим Венгрия сохраняет запрет на импорт.