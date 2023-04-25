Колташов рассказал, какие проблемы в США могут указывать на приближение Великой депрессии

В прошлый раз день, когда в США началась Великая депрессия, 24 октября 1929 года, не предвещал серьезных проблем. В тот четверг брокеры начинали торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, нервничая из-за постоянных колебаний цен и настроений, но не больше, чем в предыдущие недели. При этом в их настроениях присутствовал и оптимизм.