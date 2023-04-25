Колташов рассказал, какие проблемы в США могут указывать на приближение Великой депрессии

Американская экономика переживает серьезные проблемы, которые могут подтолкнуть ситуацию в стране к началу новой Великой депрессии.
Такое мнение в разговоре с изданием iReactor высказал экономист и политолог Василий Колташов.
В прошлый раз день, когда в США началась Великая депрессия, 24 октября 1929 года, не предвещал серьезных проблем. В тот четверг брокеры начинали торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, нервничая из-за постоянных колебаний цен и настроений, но не больше, чем в предыдущие недели. При этом в их настроениях присутствовал и оптимизм.
Однако именно этот день стал в США «черным четвергом», когда произошел «крах Уолл-стрит», положивший начало Великой депрессии. В последующие дни падение цен и акций стало настолько катастрофичным, что экономика в США оказалась разрушена.
Нынешнее банкротство ряда крупнейших банков в Соединенных Штатах привело пока к банковскому кризису. И несмотря на денежные вливания ФРС в банковскую систему страны, этот кризис, как выяснилось, до сих пор не пройден.
Американские банки, считает Василий Колташов, ждут обвала фондовых рынков, и в это время в экономике США наблюдаются серьезные проблемы, которые могут быть симптомами приближения нового «черного четверга».
«Да, официально все закончилось, но на деле есть проблемы: при ставке в 5% кредитование в прежнем объеме осуществляться не может. Банки неохотно выдают кредиты, ставки повышены и соответственно риски, поскольку цена кредита возросла. Половина американских компаний сейчас испытывает трудности с заемными средствами», – объяснил Колташов.
Искрой предстоящего финансового краха в США является отсутствие потока дешевых денег, на котором до сих пор рос американский фондовый рынок. В этих условиях рынок, который в последнее время показывал «плюс», в любой момент может развернуться на «минус». И именно понимание этого создает на рынке напряжение, объясняет эксперт.
«Сейчас такая ситуация, что нужно тратить деньги на решение проблем, вместо того чтобы зарабатывать их», – считает экономист.
Поэтому и сам рынок, и игроки на нем находятся в таком нервозном и неустойчивом состоянии, которое теперь может стать привычным для самой крупной в мире фондовой биржи. Ведь призывы финансовых экспертов сделать ставку ФРС снова низкой, а деньги – дешевыми, остаются неуслышанными.
«Вместо этого они пытаются держать доллар, понимая, что его пытаются вытеснить из международной торговли и резервирования, приводя в жертву экономику», – подчеркнул Колташов.
Но в какой-то момент имеющиеся проблемы могут нарушить равновесие на фондовом рынке и его падение окажется достаточно сильным. Ведь когда экономика находится на подъеме, все ждут роста. А сейчас там все ждут, что лодка в какой-то момент перевернется и все утонут, заключил эксперт.