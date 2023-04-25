«Выгнать к чертовой матери». Кедми предложил варианты ответа РФ на визовое хамство США

Для того, чтобы разорвать цепочку следующих один за другим наглых выпадов США, Россия должна дать асимметричный ответ. Например, она может ударить по консульским органам, которые отвечают за выдачу виз, а также по американским журналистам, свободно работающим в РФ в то время, как их российские коллеги не могут попасть в Нью-Йорк – в штаб-квартиру ООН.