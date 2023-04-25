«Выгнать к чертовой матери». Кедми предложил варианты ответа РФ на визовое хамство США

Очередной антироссийский выпад Соединенных Штатов, отказавших в выдаче виз российским журналистам, которые должны были освещать председательство главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совете безопасности ООН, является «хамством и мелкой гадостью». И Россия не должна оставлять подобные плевки в свой адрес без ответа.
Такое мнение в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.
Ранее в США объяснили отказ выдать американские визы сопровождающим министра иностранных дел РФ журналистам тем, что эти сотрудники СМИ якобы представляют «пропагандистский аппарат».
Как заявил по этому поводу Яков Кедми, если Москва оставит это хамство без ответа, наглость американской стороны будет только нарастать.
«Как Россия на это собирается отвечать? Или не собирается? Вам в лицо плюнули, вы утерлись и сказали: ой, дождик. И это повторяется постоянно. Лавров сказал: "Не забудем и не простим". Но таких выражений можно издать пятый или шестой том, и там много страниц. Но именно потому, что нет реакции, они это сделали», – подчеркнул Кедми.
Американцы, по словам эксперта, видя, что жесткой реакции российской стороны на их хамские выпады не последовало, уже задумываются о новых провокациях.
Для того, чтобы разорвать цепочку следующих один за другим наглых выпадов США, Россия должна дать асимметричный ответ. Например, она может ударить по консульским органам, которые отвечают за выдачу виз, а также по американским журналистам, свободно работающим в РФ в то время, как их российские коллеги не могут попасть в Нью-Йорк – в штаб-квартиру ООН.
«Почему бы, например, руководителя консульского отдела американского посольства и еще пять работников не выгнать к чертовой матери за хамское поведение с выдачей визы? Почему бы не объявить санкции против руководителей консульского департамента, отвечающих за то, что вовремя не дали визы? Почему бы не выслать пресс-атташе посольства США? Они не представляют пропагандистский аппарат?» – предложил Кедми варианты ответных мер.
Также, по его словам, Россия могла бы выслать столько же американских журналистов, сколько не получили визы для сопровождения Сергея Лаврова в Нью-Йорк. И наконец Россия могла бы вообще не выдавать больше визы работникам американский прессы, пока Вашингтон не гарантирует, что любой российский журналист, сопровождающий дипломатов, сможет беспрепятственно прибыть в США.