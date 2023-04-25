Бывший советник Кучмы заявил об угрозе гибели сотен тысяч солдат ВСУ в ближайшие месяцы

Украинская армия потеряет только убитыми сотни тысяч солдат и офицеров в течение нескольких ближайших месяцев в случае продолжения боевых действий. Такое предположение высказал Олег Соскин, бывший советник украинского президента Леонида Кучмы.
«Еще пара месяцев такой войны, и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова», — спрогнозировал эксперт.
Соскин заявил, что Украина находится на грани необратимой демографической катастрофы.
Численность населения Житомира в 2022 году оценивалась в 260 тысяч человек, Чернигова – в 280 тысяч.