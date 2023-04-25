Политолог Кедми припомнил Эстонии Нарву и Тарту на фоне их мечт о «расчленении» России

Власти Эстонии следует обратить внимание на города Нарву и Тарту, прежде чем выступать с заявлениями о «расчленении» России. К этому призвал политолог Яков Кедми.
По его словам, эстонское руководство предается грезам о распаде российского государства в качестве единственного варианта окончания спецоперации на украинской территории. В частности, подобные заявления делает командующий армией Мартин Херем.
Политолог в свою очередь одним жестким заявлением поставил на место мечтателей о распаде РФ из Эстонии. Он напомнил, что республика не являлась и не является независимой. По мнению Кедми, это отнимает у нее моральное право на такие выпады.
«И вот представитель того, что никогда не было государством, говорит: это Россия не должна быть государством, ее надо расчленить. Пусть посмотрит на Нарву и Тарту, когда говорит о расчленении», — возмутился Кедми на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее стало известно, что обновленное эстонское правительство поднимет расходы на оборону до 3% от ВВП. Кабмин страны утвердил соответствующий договор. Об этом проинформировал портал ERR.