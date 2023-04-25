Соединенные Штаты объявили себя «главным миротворцем» в украинском конфликте. Об этом заявил обозреватель Антон Трофимов в статье «ИноСМИ» под названием «Кукловоды из Вашингтона испугались за своих киевских кукол».
По словам эксперта, эту новость Вашингтон объявил на весь мир при помощи своей «утечки» секретных документов. В газете The Washington Post появилась статья, в которой говорилось, что Украина «по указке» Белого дома отложила свои удары по России в годовщину начала конфликта.
«Если у кого-то еще оставались сомнения в том, кто дергает Киев за ниточки, — они сняты. Более откровенного признания от кукловода не дождаться», — подчеркнул аналитик.
Ранее сообщалось, что Украина может лишиться западной поддержки при провале контрнаступления ВСУ.