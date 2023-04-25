В Лондоне заявили, что минобороны Британии не отслеживает применение ВСУ снарядов с обедненным ураном

Великобритания передала ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном и не отслеживает их применение. Кроме того, Лондон не имеет обязательств по ликвидации последствий применения этих боеприпасов после завершения конфликта.
Эта информация содержится в письменных ответах замглавы минобороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии Alba. При этом Хиппи подчеркнул, что вся ответственность за применение указанных боеприпасов лежит на украинской стороне.