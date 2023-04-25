Михалков уверен, что санкции подтолкнули Россию к развитию кинематографа

Также режиссер высказал мнение, что нет смысла отправлять российские ленты на премию «Оскар». Напротив, по мнению Михалкова, нужно учредить Евразийскую киноакадемию, куда следует пригласить не только Индию и Китай, но также и иранских специалистов.