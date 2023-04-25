Михалков уверен, что санкции подтолкнули Россию к развитию кинематографа

Режиссер Никита Михалков объяснил, почему благодарен санкциям. Он уверен, что ограничения Запада дали новый толчок к развитию российского кинематографа.
Михалков признался, что уход зарубежного кино стал не самым позитивным моментом. При этом, он отметил возможности, которые появились у отечественных кинематографистов, стимулировали поиск новых приемов. Одним из таких стал снятый в космосе фильм «Вызов».
«Посмотрите на фильм "Вызов", снятый в космосе – это же впервые в мире, несмотря на все санкции! А значит, происходит поиск новых смыслов» — цитирует Михалкова PROZVEZD.
Также режиссер высказал мнение, что нет смысла отправлять российские ленты на премию «Оскар». Напротив, по мнению Михалкова, нужно учредить Евразийскую киноакадемию, куда следует пригласить не только Индию и Китай, но также и иранских специалистов.