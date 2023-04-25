Бойцы ВСУ проходят обучение по освоению западной бронетехники AMX-10RC и Oshkosh M-ATV7

Украинские военные приступили к обучению по управлению бронемашинами западного производства. Об этом заявили журналисты издания «Военное обозрение».
На данный момент солдаты ВСУ отрабатывают боевое применение колесных французских танков AMX-10RC и американских бронемашин Оshkosh M-ATV. Помимо этого, они изучают тактические приемы их использования в разных условиях.
Стоит отметить, что преимущества AMX-10RC заключаются в их высокой скорости и маневренности. Авторы публикации подчеркнули, что при этом они хуже защищены от артиллерийских ударов, чем гусеничные модели.