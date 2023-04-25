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Военкор Симонов рассказал обстановку в Бахмуте после взятия «вагнеровцами» здания СИЗО

Общество
Военкор Симонов рассказал обстановку в Бахмуте после взятия «вагнеровцами» здания СИЗО

Штурмовики ЧВК «Вагнер» завершили зачистку центральной части Бахмута, взяв под контроль комплекс зданий СИЗО, который находится неподалеку от освобожденного накануне железнодорожного вокзала.

Военный корреспондент Федерального агентства новостей Александр Симонов побывал в захваченном следственном изоляторе, который был последним укрепрайоном противника в центральной части Бахмута. Он отметил, что здесь располагался личный состав украинских подразделений, была оборудована серьезная оборона.

Как рассказали Симонову бойцы «оркестра», сейчас боевые действия сместились в западную часть города, ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.

«Сейчас основные бои идут в западной половине воинской части, так как восточную мы уже отработали. И дальше идем в наступление, выбиваем противника», — сообщил командир ЧВК «Вагнер».
Военкор Симонов рассказал обстановку в Бахмуте после взятия «вагнеровцами» здания СИЗО

По сообщению военкора, после овладения железнодорожной станцией, отряды «музыкантов» развили успех и выбили украинские подразделения из многоэтажных зданий западнее железнодорожного полотна. На северо-западе Бахмута штурмовики ЧВК «Вагнер» практически освободили район Поселок и продвигаются в направлении района Забольница.

На юге города наблюдается успех в районе Водоканал, значительная часть которого также перешла под контроль «музыкантов».

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