Военкор Симонов рассказал обстановку в Бахмуте после взятия «вагнеровцами» здания СИЗО

Военный корреспондент Федерального агентства новостей Александр Симонов побывал в захваченном следственном изоляторе, который был последним укрепрайоном противника в центральной части Бахмута. Он отметил, что здесь располагался личный состав украинских подразделений, была оборудована серьезная оборона.