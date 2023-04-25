Захарова: Россия рассчитывает на содействие ООН в вопросе невыдачи США виз журналистам

ООН следует принять максимальные усилия в ситуации с невыдачей виз журналистам из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она выступила на заседании комитета по информации в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По ее словам, американская сторона злоупотребляет фактом, что она принимает у себя штаб-квартиру организации.
«Вашингтон разыграл спектакль с оформлением виз группе журналистов, которая направлялась в Нью-Йорк для освещения мероприятий российского председательства в Совете Безопасности ООН», – возмутилась Захарова.
Дипломат призвала ООН приложить максимальные усилия для решения этого вопроса.
Ранее Мария Захарова заявила, что Москва намерена ответить на инцидент с невыдачей виз российским журналистам.