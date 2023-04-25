Следователи возбудили дело о злоупотреблении с гособоронзаказом в Москве

Владелица строительной фирмы стала фигуранткой очередного уголовного дела в Москве. В СК считают, что она совершила злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
Компания подозреваемой получила субподряды на строительство объектов для нужд Минобороны РФ. Фактически, владелица занималась выводом бюджетных денег. Для махинаций она воспользовалась рядом подконтрольных юрлиц, сообщила газета «Коммерсант».
Следователи считают, что к преступлению могут быть причастны граждане, связанные с министерством.