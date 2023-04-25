Президент ЮАР Рамапоса сообщил о выходе страны из договора МУС

Международный уголовный суд необъективен в определенных ситуациях. Об этом заявил лидер ЮАР Сирил Рамапоса.
Глава государства сообщил о выходе страны из договора МУС. Такое решение приняла правящая партия республики «Африканский национальный конгресс».
«Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям», — рассказал президент страны.
Ранее МУС выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина. В Кремле назвали неприемлемым такое поведение.