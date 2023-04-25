«Попытка блокады Финского залива». Действия Хельсинки могут не оставить России выбора

Финляндия, которая самим своим существованием обязана России, уже второй раз отказывается выполнять собственные обязательства по проведению дружественной политики к восточному соседу. В итоге Москва может забрать назад большую часть территорий, которые ранее она передала Хельсинки.
Об этом в материале для сайта «Рен.тв» рассказывает политолог Юрий Городненко, комментируя готовность парламента Финляндии рассмотреть вопрос ликвидации консульства РФ на Аландских островах. Если этом произойдет, уверен эксперт, финские власти поставят под вопрос территориальную целостность своей страны.
Петиция с призывом закрыть российское консульство на Аландских островах была размещена на сайте гражданских инициатив Финляндии 4 апреля. К настоящему моменту документ собрал 30,5 тысячи подписей. Если петицию подпишут 50 тысяч человек, согласно финскому законодательству, ее должен будет рассмотреть парламент.
При этом одна из ведущих партия Финляндии – Kansallinen Kokoomus – поспешила, не дожидаясь окончания процедуры сбора подписей, заявить, что поддержит данную инициативу при голосовании в парламенте.
Аландские острова, напоминает Городненко, расположены на входе в Ботанический залив Балтийского моря между Финляндией и Швецией, и с 1856 года, когда архипелаг был частью Российской империи, имеют нейтральный демилитаризованный статус.
В тот исторический период смысл соглашения заключался в том, чтобы исключить возможность нового российско-шведского военного конфликта.
«Аландские острова представляли идеальную базу для нападения на Стокгольм. Российская империя ликвидировала здесь укрепления, вывела военные подразделения. Тем самым продемонстрировала, что не собирается нападать на Швецию. В свою очередь Стокгольм объявил политику нейтралитета и неучастия в войнах, – напоминает автор. – С тех пор "Аландская модель" считается всемирно признанным эталоном для разрешения территориальных споров и предупреждения конфликтов. Ведь с XIX века между Россией и Швецией не было ни одного военного конфликта».
В последнее время смысл нейтрального статуса Аландских островов расширился, так как именно он не позволяет Эстонии и Финляндии перекрыть России выход в Балтийское море. А расположенное на островах российское консульство следит за тем, чтобы обязательства сторон по демилитаризации архипелага неукоснительно соблюдалось.
Ведь если российского консульства на Аландах не будет, острова немедленно перестанут быть демилитаризованной зоной, что позволит странам Запада заблокировать российскому флоту выход из Финского залива, уверен Городненко.
«Именно в этом смысл финской провокации, за которой явно проглядывают "уши" США. Соединенные Штаты являются единственной крупной страной мира, которая никогда не признавала нейтральный, демилитаризированный статус Аланд. Кроме того, именно Вашингтон больше всего заинтересован в создании максимального количества конфликтов вдоль границ России. Блокада Финского залива рассматривается в качестве сценария провоцирования одного из этих конфликтов», – объясняет эксперт.
Но если финские парламентарии решатся пойти по этому пути, они должны отдавать себе отчет в том, что Россия будет вынуждена использовать все имеющиеся у нее средства. Ведь Москва имеет полное право претендовать на территории, которые в свое время были переданы финнам при условии, что они будут соблюдать взятые на себя обязательства.
Финляндское государство, напоминает политолог, появилось на карте мира исключительно по доброй воле России.
«До 1808 года никакой Финляндии вообще не было. В ходе "крестовых" походов финны были завоеваны шведами, после чего их земли входили в состав Шведского королевства. В составе Швеции финны находились на положении лиц второго сорта. Вне политической сферы они считались низшим звеном общественного порядка – чуть выше бродяг», – напоминает Городненко.
И только в 1808 году, когда началась очередная русско-шведская война, император Александр I своим манифестом провозгласил о присоединении «навечно» финских земель к Российской империи. Хотя в тот момент речь шла только о южных районах современной Финляндии, которые с древних времен были заселены финским племенами.
Российский император в марте 1809 года учредил Великое княжество Финляндское, наделив таким образом финнов государственностью и даровав им гражданские права. А также Александр присоединил к княжеству и другие территории вместе с их жителями.
«В сентябре 1809 года Российская империя и Королевство Швеция подписали Фридрихсгамский мирный договор. Он завершил русско-шведскую войну. По нему же Швеция уступила Российской империи этнически шведские провинции Вестерботтена и Лапландии, а также Аландские острова. Подчеркнем: все эти территории были уступлены России, а не Финляндии. Причем за них Российская империя заплатила, – указывает Городненко. – По Фридрихсгамскому договору российское правительство предоставило шведам право на беспошлинный вывоз русской пшеницы».
Все новоприобретенные территории российский император после подписания мира включил в состав Великого княжества Финляндского, а в 181 году передал туда же и Выборгскую губернию, населенную преимущественно этническими русскими.
Все это было сделано ради того, чтобы Финляндия обрела экономическую самостоятельность. К тому же царь исходил из того, что Финляндия навечно является частью Российской империи.
Но после Октябрьской революции 1917 года Финляндия обрела независимость в границах созданного российским императором Великого княжества Финляндского. Причем именно Советская Россия стала первым государством, которое признало новое государство при условии, что Хельсинки будет проводить по отношению к ней дружественную политику. А когда перед Второй мировой войной Финляндия это обязательство нарушила, она лишилась части территорий, которые получила в начале XIX века от Александра I. Тогда СССР вернул себе большую часть подаренных финнам территорий Российской империи.
«Теперь, когда Финляндия нарушает условие признания ее государственности еще раз, она рискует потерять остальную часть переданных ей в 1809-1811 годах территорий, – предупреждает Городненко. – Прежде всего, речь идет о той части бывшей Выборгской губернии, которая осталась под юрисдикцией Хельсинки. Сегодня эти земли входят в состав финских провинций Кюменлааксо и Южная Карелия, а также отчасти Южное Саво. Кроме того, речь идет о северных районах Финляндии, которые некогда были уступлены Швецией Российской империи. Наконец, речь идет об Аландских островах».
Ведь Аландские острова и другие земли Швеция в 1809 году уступила именно Российской империи, подчеркивает политолог.
А в составе Финляндии эти территории оставались дор сих пор только благодаря тому, что эта страна придерживалась принципов добрососедского сосуществования с Россией. Но, учитывая нынешний политический курс Хельсинки, у финнов нет больше никаких прав на все эти земли, заключает Юрий Городненко.