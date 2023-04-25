«Попытка блокады Финского залива». Действия Хельсинки могут не оставить России выбора

Но если финские парламентарии решатся пойти по этому пути, они должны отдавать себе отчет в том, что Россия будет вынуждена использовать все имеющиеся у нее средства. Ведь Москва имеет полное право претендовать на территории, которые в свое время были переданы финнам при условии, что они будут соблюдать взятые на себя обязательства.