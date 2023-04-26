«Чернобыльская трагедия». Как произошла крупнейшая ядерная авария в истории человечества

На сегодняшний момент существует два основных подхода по объяснению причин аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Государственная комиссия и международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за нарушения правил испытаний реактора и приведение четвертого блока в нерегламентное состояние. При этом отдельная комиссия, созданная Госатомнадзором СССР в 1991 году, пришла к выводу, что ненормальные последствия аварии были обусловлены нарушениями в конструкции самого реактора и действиями оперативного персонала ЧАЭС.