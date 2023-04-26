«Чернобыльская трагедия». Как произошла крупнейшая ядерная авария в истории человечества

Ровно 37 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая ядерная авария в истории человечества — взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Несмотря на все старания ликвидаторов, последствия этой трагедии ощущаются до сих пор. Более того, уроки, которые «мирный атом» преподал тогда человечеству, остаются актуальными до сих пор.
В середине 1966 года Совет министров СССР утвердил план введения в эксплуатацию атомных электростанций на предстоящее десятилетие. Главной задачей правительства было ликвидировать энергетический дефицит.
В поисках площадки для размещения будущей атомной электростанции Киевское отделение проектного института Теплоэлектропроект» изучило 16 пунктов, расположенных на Украине. В 1967 году комиссия утвердило строительство на правом берегу реки Припять возле населенного пункта Чернобыль. К сожалению, строительство и эксплуатации ЧАЭС происходили не так тщательно и не с таким вниманием, как выбор места для ее размещения.
На сегодняшний момент существует два основных подхода по объяснению причин аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Государственная комиссия и международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за нарушения правил испытаний реактора и приведение четвертого блока в нерегламентное состояние. При этом отдельная комиссия, созданная Госатомнадзором СССР в 1991 году, пришла к выводу, что ненормальные последствия аварии были обусловлены нарушениями в конструкции самого реактора и действиями оперативного персонала ЧАЭС.
Согласно документам, в ходе испытаний предполагалось обесточить оборудование и использовать механическую энергию вращения останавливающихся турбогенераторов для обеспечения работоспособности систем безопасности энергоблока. Однако 26 апреля в 01 час 23 минут произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к нескольким взрывам и разрушению значительной части установки реактора, ставших в итоге причиной беспрецедентного радиоактивного заражения огромной территории.
Благодаря мужественной работе пожарных расчетов и ликвидаторов, удалось сократить мощность выбросов в окружающую среду. Однако рост температуры внутри разрушенной шахты реактора привел к повышению количества выбрасываемых в атмосферу опасных веществ. Выброс радионуклидов существенно снизился только к концу первой декады мая 1986 года.
Наиболее пострадавшими от заражения стали территории УССР, БССР и европейской части России. Повышение радиоактивного фона было зафиксировано даже за Балтийским морем — например, в Швеции.
Более 100 тысяч человек эвакуировали из зоны поражения и близлежащих территорий. Свыше 600 тысяч человек и большое количество спецтехники принимали участие в ликвидации последствий катастрофы.
Стоит отметить, что спустя 20 лет, прошедших с момента аварии на ЧАЭС, ВОЗ зафиксировала существенное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы среди людей, родившихся или проживавших в наиболее пострадавших от выброса радиоактивных веществ районах.