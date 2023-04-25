Миллиардер Маск предупредил о риске отказа от доллара из-за его использования в санкциях

Таким образом предприниматель прокомментировал публикацию в Twitter, в которой утверждается, что дедолларизация мировой экономики ускорилась вдесятеро относительно двух предыдущих десятилетий. По данным автора материала, доля валюты США в мировых расчетах сократилась до 55% в 2020 году с 73% в 2001 году. А с началом введения санкций против России показатель упал до 47%.