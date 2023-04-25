Пригожин лично проинспектировал обучение новобранцев ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал вступать в ряды «музыкантов». Он лично проинспектировал одну из тренировок новобранцев.
Пригожин напомнил, что каждый боец ЧВК «Вагнер» еще недавно был обычным парнем. Сегодня они уже стали «оркестрантами» и выступают на защите своей родины.
В беседе с сотрудником кол-центра он обратил внимание на то, что большое количество мобилизованных сегодня хотели бы перейти в ряды ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба бизнесмена.
«Попробуем обратиться к руководству министерства обороны, хотя они, конечно, воспринимают это, к сожалению, в штыки. Но тем не менее, я все это с собой забираю и тогда в обращении все это отправляю с просьбой перевести», — пояснил он.
Евгений Пригожин по телефону лично побеседовал с желающим записаться в «оркестр. Он объяснил, что в одном из московских центров по приему можно не только получить консультацию, но и определиться, кем можно стать: артиллеристом, танкистом, оператором беспилотного летательного аппарата. Как отметил предприниматель, самая уважаемая позиция — штурмовик.