Пригожин лично проинспектировал обучение новобранцев ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин по телефону лично побеседовал с желающим записаться в «оркестр. Он объяснил, что в одном из московских центров по приему можно не только получить консультацию, но и определиться, кем можно стать: артиллеристом, танкистом, оператором беспилотного летательного аппарата. Как отметил предприниматель, самая уважаемая позиция — штурмовик.