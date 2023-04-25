Республиканская партия США: Байдену нельзя позволить «довести дело до конца»

Американцы не должны позволить президенту США Джо Байдену «довести дело до конца». Об этом заявили в республиканской партии.
Соответствующее сообщение появилось на сайте руководящего органа политического объединения. Представители партии отметили, что одним из главных лозунгов кампании Байдена станет: «Довести дело до конца». Однако политику нельзя позволить это сделать.
«На самом деле этот лозунг – предостережение против его переизбрания», – сказано в сообщении.
Республиканцы также перечислили основные претензии к главе государства. Среди них высокая инфляция, падение доходов, рост налогов и обострение ситуации на южной границе.
Ранее намерения Джо Байдена прокомментировала конгрессвумен из Джорджии Марджери Тэйлор-Грин. Она назвала политика эгоистом и худшим президентом в истории.