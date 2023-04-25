«Похороны демократии». Депутат Миронов назвал последствия переизбрания Байдена

Ранее Джозеф Байден официально объявил о планах баллотироваться на второй президентский срок. По словам политика, он планирует бороться за демократию и свободу. Историк-американист Александр Петров допускает, что за этим выдвижением может стоять вовсе не Демпартия — подробности в материале «ПС».