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«Похороны демократии». Депутат Миронов назвал последствия переизбрания Байдена

Европа и США
«Похороны демократии». Депутат Миронов назвал последствия переизбрания Байдена

Планы действующего президента США Джозефа Байдена принять участие в выборах 2024 года являются «самоубийством» и похоронят «демократию». По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, проблема не столько в «формальном кандидате» и нехватке адекватного лидера в Демпартии, сколько в отсутствии внутриполитического плана развития и программы международных отношений.

«Однополярный мир, под стать престарелому Байдену, неспешно, но безвозвратно уходит в прошлое. Кучка толстосумов из глубинного американского государства отчаянно пытаются продлить его последние дни. На этом фоне выдвижение действующего президента США на новый срок — яркий символ происходящих событий», — написал Миронов в Telegram.
«Похороны демократии». Депутат Миронов назвал последствия переизбрания Байдена

Во время голосования 2020 года Демпартия «путем махинаций» добилась победы Байдена, а нынешнее выдвижение «немощного старика» лишь доказало факт «пирровой победы», убежден российский политик.

Как рассуждает Миронов, в случае, если американские избиратели начнут думать о реальных интересах и выберут совершенно иную власть, то выведут страну из созданного демократами тупика.

Ранее Джозеф Байден официально объявил о планах баллотироваться на второй президентский срок. По словам политика, он планирует бороться за демократию и свободу. Историк-американист Александр Петров допускает, что за этим выдвижением может стоять вовсе не Демпартия — подробности в материале «ПС».

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