Депутата Заксобрания Петербурга Рахову заподозрили в мошенничестве и присвоении 28 млн

Российские правоохранители подозревают депутата петербургского Законодательного собрания Елену Рахову в мошенничестве. Об этом сообщили СМИ.
Издание Mash, ссылаясь на источники в полиции, сообщило про обыски в квартире Раховой. По информации журналистов, депутат может быть причастна к мошенничеству в школе №619.
Следователи проверяют версию о том, что директриса учреждения Ирина Байкова, а также ее заместители и сама Рахова с 2011 года присвоили себе 28 миллионов рублей. По документам все деньги проходили как зарплата несуществующим сотрудникам. В штате эти люди числились, но по факту они были просто близкими подозреваемых.
Стоит отметить, что большая часть карьеры Раховой связана именно с Курортным районом, которым когда-то управлял нынешний губернатор Петербурга Александр Беглов.