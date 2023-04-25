Депутата Заксобрания Петербурга Рахову заподозрили в мошенничестве и присвоении 28 млн

Следователи проверяют версию о том, что директриса учреждения Ирина Байкова, а также ее заместители и сама Рахова с 2011 года присвоили себе 28 миллионов рублей. По документам все деньги проходили как зарплата несуществующим сотрудникам. В штате эти люди числились, но по факту они были просто близкими подозреваемых.