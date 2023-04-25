Восточноевропейские страны стали крупнейшими заемщиками на международном рынке

Финансовые проблемы, возникшие на фоне энергетического кризиса, вынуждают страны Восточной Европы чаще обращаться за займами на международные долговые рынки. Такое привлечение средств привело к тому, что государства стали крупнейшими заемщиками, пишет агентство Bloomberg.
Объем обязательств европейских стран достиг в 2023 году рекордного показателя в 32 млрд долларов. Это в три раза превышает значения аналогичного периода 2022 года. Между тем занимать на рынках облигаций теперь стало дороже.
Bloomberg считает, что растущая процентная ставка лишь усугубит увеличившийся бюджетный дефицит стран Восточной Европы. А в том случае, если российская спецоперация на Украине затянется, странам этого региона придется нести еще большие расходы, финансируемые за счет долга. При этом есть риск, что иностранные инвесторы откажутся от дополнительных вливаний.