Восточноевропейские страны стали крупнейшими заемщиками на международном рынке

Bloomberg считает, что растущая процентная ставка лишь усугубит увеличившийся бюджетный дефицит стран Восточной Европы. А в том случае, если российская спецоперация на Украине затянется, странам этого региона придется нести еще большие расходы, финансируемые за счет долга. При этом есть риск, что иностранные инвесторы откажутся от дополнительных вливаний.