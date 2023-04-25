«Сражаемся за душу Америки». Байден и Трамп вновь схлестнутся за пост президента США

Решение президента США Джозефа Байдена участвовать в выборах 2024 года стало ожидаемым , но оно еще больше поляризует демократов и республиканцев, полагает историк-американист, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.
Как рассуждает собеседник «Политики Сегодня», за готовностью Байдена сохранить место в Овальном кабинете может стоять как сама Демпартия, так и некая политическая элита, не ассоциирующая себя с «ослами». Кроме того, в этом могут быть заинтересованы и деловые круги, допустил американист.
«Говорить конкретно о личности Байдена — вряд ли может быть 100% уместно, потому как это все же представитель большого направления в американской политике. Его выдвижение ожидаемо», — констатировал собеседник издания.
25 апреля Байден официально заявил о желании участвовать в предстоящих выборах. В случае победы 80-летний политик сохранит за собой негласное звание старейшего лидера в истории страны. В размещенном на YouТube в трехминутном ролике он пообещал завершить работу, начатую им во время «смертельной пандемии».
Со слов Байдена, первые годы пребывания в должности он провел в борьбе за демократию и свободу. Теперь же «экстремисты MAGA», которые используют лозунги экс-президента Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), угрожают этим свободам, убежден глава Белого дома.
«Когда я баллотировался на пост президента четыре года назад, я говорил, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — объяснил новоиспеченный кандидат в президенты.
Других ярких претендентов от Демократической партии, кроме племянника 35-го президента США Джона Кеннеди — адвоката Роберта Кеннеди-младшего, нет, поэтому подобного развития событий стоило ожидать, подчеркнул Петров.
В когорте республиканцев наблюдается аналогичная ситуация: судя по последним опросам, Трамп почти в два раза опережает своего потенциального оппонента, губернатора Флориды Рона Десантиса. В то же время американцы не хотят видеть на финише ни действующего, ни бывшего президента — но преимущество на уровне 4-6% голосов пока на стороне Байдена, заметил собеседник «ПС».
«А вот если бы вместо Трампа на финишную прямую вышел другой кандидат, то он мог бы победить Байдена, при том, что такой же расклад существует в случае с Трампом и другим кандидатом. Ситуация выглядит труднопредсказуемой, и если не будет в ближайшее время каких-то новых разоблачений, то в общем все так и произойдет [на финише]: Трамп — Байден», — рассуждает Петров.
Сейчас ведется активная межпартийная борьба, особенно в медиапространстве: Демпартия делает все возможное, чтобы показать главных соперников «не с лучшей стороны». По мнению Петрова, об этом свидетельствуют судебные обвинения в адрес Трампа и увольнение с американского канала Fox News телеведущего Такера Карлсона, который являлся «непримиримым критиком Байдена».
Президентские выборы в США состоятся в 2024 году. Традиционно голосование проходит в ноябре, а инаугурация — в январе следующего года. Во время прошлой гонки — в 2020 году — главными претендентами на пост стали Дональд Трамп и Джо Байден, набравшие 46,9% голосов против 51,3% соответственно.
Ранее семью Джо Байдена заподозрили в продаже на территории Соединенных Штатов проституток из Украины, а вокруг Трампа разгорелся старый скандал с участием порнозвезды и взяток «за молчание».