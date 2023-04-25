«Сражаемся за душу Америки». Байден и Трамп вновь схлестнутся за пост президента США

Как рассуждает собеседник «Политики Сегодня», за готовностью Байдена сохранить место в Овальном кабинете может стоять как сама Демпартия, так и некая политическая элита, не ассоциирующая себя с «ослами». Кроме того, в этом могут быть заинтересованы и деловые круги, допустил американист.