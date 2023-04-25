В РФ просят лишить Гвердцители гражданства за некрасивое поведение после начала СВО

Автором инициативы выступил активист Андрей Згонников из «Отцов России». По его словам, артистка поступила некрасиво, когда после начала спецоперации отменила концерты по всей РФ, объявила «творческое молчание» и покинула страну, а потом анонсировала тур по американским городам.

