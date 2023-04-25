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В РФ просят лишить Гвердцители гражданства за некрасивое поведение после начала СВО

Общество
В РФ просят лишить Гвердцители гражданства за некрасивое поведение после начала СВО

Народную артистку РФ Тамару Гвердцители призвали лишить российского гражданства. Соответствующее обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру направили общественники, передает Telegram-канал Mash.

Автором инициативы выступил активист Андрей Згонников из «Отцов России». По его словам, артистка поступила некрасиво, когда после начала спецоперации отменила концерты по всей РФ, объявила «творческое молчание» и покинула страну, а потом анонсировала тур по американским городам.

В этой связи Згонников призвал аннулировать гражданство Гвердцители, которое она получила в 2000 году, чтобы певица больше не смогла зарабатывать в России.

Ранее стало известно, что стоимость билетов на концерты Гвердцители в США варьируется от 75 до 125 долларов. Кроме того, артистка собирается выступать на корпоративах от 50 тыс. евро за три часа.

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