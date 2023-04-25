Медведев с тонкой иронией высказался о решении Байдена бороться за кресло президента

Американским военным следует создать чемодан с фальшивыми кодами на случай победы президента США Джо Байдена на выборах в 2024 году. Так считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик с тонкой иронией высказался о решении Байдена бороться за кресло президента. Он выразил свое мнение о планах американского лидера в Telegram-канале.
«Байден таки решился. Отчаянный дед», — написал Медведев.
Пользователи Twitter пришли в ярость, когда узнали о намерении Байдена участвовать в президентских выборах. Комментаторы призвали главу государства заняться другой работой.