Генерал Медведский рассказал о ходе госиспытаний новейшей САУ «Коалиция-СВ»

Государственные испытания новейшей самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершатся до конца текущего года. Об этом заявил временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-майор Сергей Медведский.
По его словам, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию ходовой части САУ, которая предназначена для уничтожения командных пунктов, военной техники и живой силы противника на расстоянии до 70 километров.
«САУ "Коалиция-СВ" пока еще не принимала участия в СВО, она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года», — сказал Медведский.
Сообщается, что САУ «Коалиция-СВ» создана усилиями предприятий Ростеха и впервые была официально представлена на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.