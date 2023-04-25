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Захарова отреагировала на намерение Байдена баллотироваться на второй президентский срок

Политика
Захарова отреагировала на намерение Байдена баллотироваться на второй президентский срок

Москва будет исходить из практических шагов США в реальной политике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на намерение действующего американского лидера Джо Байдена баллотировать на второй президентский срок в 2024 году.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Байден официально объявил о намерении принять участие в выборах главы государства в 2024 году.

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