Захарова отреагировала на намерение Байдена баллотироваться на второй президентский срок

Москва будет исходить из практических шагов США в реальной политике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на намерение действующего американского лидера Джо Байдена баллотировать на второй президентский срок в 2024 году.
«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», — сказала Захарова в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что Байден официально объявил о намерении принять участие в выборах главы государства в 2024 году.