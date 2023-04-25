Эксперт Сивков заявил о необходимости испытать танк «Армата» в боевых условиях

Появление новейших танков Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине связано с необходимостью их испытать в боевых условиях для выявления недоработок. Таким мнением поделился капитан первого ранга Константин Сивков.
Эта модель бронированной боевой машины оснащена мощной пушкой калибра 125 миллиметров. Кроме того, в ней был повышен уровень защищенности от противотанковых средств.
«Применение этих танков обусловлено потребностью обкатки машин в боевых условиях для выявления возможных проблем», — заявил Сивков.
Стоит отметить, что Ростех объявил о серийном производстве «Арматы» в конце 2021 года. Однако российская армия старалась боевые машины не использовать во избежание потерь.