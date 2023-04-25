Вавилов: реплика китайского дипломата по Крыму вскрывает невидимый пласт политики КНР

Кроме того, у себя в Telegram-канале Николай Вавилов напомнил, что взлет карьеры нынешнего посла Китая во Франции Лу Шае произошел именно при нынешнем председателе КНР Си Цзиньпине. Ведь до его прихода ко власти Лу Шае был африканистом – работал в Гвинее, а потом до 2001 года в Африканском отделе китайского МИД. Затем, после двухлетней командировки во Францию, был послом в Сенегале с 20005 по 2009 год, а потом в 2014-2015 годах работал вице-мэром в городе Ухань – так называемой французской столице Китая.