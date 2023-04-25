Вавилов: реплика китайского дипломата по Крыму вскрывает невидимый пласт политики КНР

Резонансное заявление китайского посла во Франции Лу Шае о том, что у России есть историческое право на Крым, а постсоветские государства не обладают международно признанным суверенным статусом, открывает внешнюю политику Пекина с новой стороны, которая до сих пор не была на виду. В частности, этим заявлением посол дает понять, что Китай убежден в собственном историческом праве на Тайвань.
Такое мнение, комментируя интервью Лу Шае французскому телевидению, в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале высказал китаевед и публицист Николай Вавилов.
По словам эксперта, заявление Лу Шае об исторически русском Крыме и о не имеющем до сих пор документального подтверждения статусе постсоветских государств, несмотря на шум, который оно произвело на Западе, является достаточно невинным. И Россия, уверен китаист, должна эту позицию публично поддержать.
К таким смелым заявлениям китайского посла, по мнения эксперта, подталкивает карт-бланш от председателя КНР Си Цзиньпина. Эффективная и влиятельная позиция Пекина по отношению ко Франции, напоминает Вавилов, ранее стала видна в том, как изменилось поведение президента Франции Эммануэля Макрона.
После того, как лидер Пятой республики побывал в Китае с государственным визитом, вновь пошли разговоры о стратегическом инвестиционном соглашении между Евросоюзом и КНР, хотя два года назад его практически потопили страны Балтии и Чехия – сателлиты США в Европе. Это проливает свет на то, почему китайский посол упомянул о сомнительном суверенитете прибалтийских республик.
«Реплика по Крыму вскрывает очень большой невидимый пласт китайской внешней политики, о котором давно говорю: историческое право на Крым и Украину, ровно как и на все постсоветское пространство, легитимизирует такой же "исторический суверенитет" на Тайвань, который хотя и населен китайским субэтносом и был частью империи Цин, но ни по одному международному соглашению не принадлежит КНР», – считает Вавилов.
Таким образом, по его словам, Китай может считать возвращение Тайваня основой для того, чтобы легитимизировать возвращение территорий бывшего СССР под контроль Москвы. Но, разумеется, это Москвоско-Пекинское право представляет собой совсем иной международный концепт, на основе которого будет сформирован мир будущего, добавил эксперт.
Кроме того, у себя в Telegram-канале Николай Вавилов напомнил, что взлет карьеры нынешнего посла Китая во Франции Лу Шае произошел именно при нынешнем председателе КНР Си Цзиньпине. Ведь до его прихода ко власти Лу Шае был африканистом – работал в Гвинее, а потом до 2001 года в Африканском отделе китайского МИД. Затем, после двухлетней командировки во Францию, был послом в Сенегале с 20005 по 2009 год, а потом в 2014-2015 годах работал вице-мэром в городе Ухань – так называемой французской столице Китая.
И только с приходом Си Цзиньпина у Лу Шае начался резкий карьерный рост – в 2016-2019 годах он посол КНР в Канаде, а с 2019 – посол во Франции, подчеркнул Вавилов.