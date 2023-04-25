Литовкин объяснил появление российских танков «Армата» в зоне спецоперации на Украине

Появление российского танка Т-14 «Армата» в зоне спецоперации по защите Донбасса может быть рекламной компанией. Такое мнение в беседе с изданием РИАМО выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
По словам Литовкина, «Армата» во многом превосходит другие модели российских боевых машин, однако кардинально не отличается, поэтому присутствие этого танка в зоне СВО не обязательно.
«Я, например, считаю, что его присутствие во время СВО не совсем обязательно, потому что многие задачи решают танки Т-72, Т-80, Т-90 и так далее. Видимо, "Армата" направили для того, чтобы люди не говорили, зачем мы делали эти танки, если их не используют», — предположил эксперт.
Литовкин также не исключил, что Т-14 станет приоритетной целью для украинских националистов, которые могут начать охоту на «Армату», поэтому боевую машину придется охранять особенно внимательно.