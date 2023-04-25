Московские волонтеры раздадут в Музее Победы более 100 тысяч георгиевских ленточек

Кроме того, волонтеры поделятся информацией с гостями музея о символе, значении цветов и о том, как следует крепить и носить ленту. Данную акцию начали проводить с 2005 года. Черно-оранжевые ленты сделались символом памяти о Победе в ВОВ и знаком вечной благодарности ветеранам.