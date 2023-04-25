Московские волонтеры раздадут в Музее Победы более 100 тысяч георгиевских ленточек

Музей Победы 25 апреля присоединится к международной акции «Георгиевская ленточка». В выходные и праздничные дни до 9 мая волонтеры музея будут распространять ленточки как в главном здании музея, так и в филиале Музея Победы на Поклонной горе – музее «Г.О.Р.А».
Георгиевские ленточки являются символом народной памяти о спасших мир от нацизма советских воинах, пишет ИА «Мангазея». Ленты будут вручать посетителям и участникам всевозможных мероприятий – школьникам, студентам, ветеранам. Всего же в процессе проведения акции запланировали раздать больше 100 000 георгиевских ленточек, сообщили в главном военно-историческом музее России.
Кроме того, волонтеры поделятся информацией с гостями музея о символе, значении цветов и о том, как следует крепить и носить ленту. Данную акцию начали проводить с 2005 года. Черно-оранжевые ленты сделались символом памяти о Победе в ВОВ и знаком вечной благодарности ветеранам.