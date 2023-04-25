Военный аналитик Насонов отреагировал на слова Медведева о ядерном оружии

Вероятность применения ядерного оружия остается очень небольшой даже в условиях нынешней серьезной нестабильности и агрессивных действий Запада, заявил военный аналитик Роман Насонов.
Руководитель Холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов отреагировал на слова зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева о риске начала ядерной войны в интервью изданию РИАМО.
«Система применения ядерного оружия достаточно многоступенчатая и порядок его применения определен многими нормативными документами государств, включая страны НАТО», — подчеркнул Насонов.
Он отметил, что понимание абсолютной недопустимости применения ядерного оружия свойственно политикам всех держав, которые располагают подобными военными средствами стратегического сдерживания.