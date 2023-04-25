Дудаков: Байден оказался в уязвимом положении перед выборами 2024 года из-за Трампа

Президент США Джо Байден, официально объявивший о решении баллотироваться на второй срок, вынужден идти на выборы-2024 в «уязвимом положении». Несмотря на судебные расследования, экс-глава государства Дональд Трамп обходит демократа по последним опросам. Об этом в своем Telegram-канале рассуждает политолог-американист Малек Дудаков.
Как обратил внимание эксперт, нынешний хозяин Белого дома после выдвижения кандидатуры заявил о необходимости защиты американской демократии и призвал граждан к единству на фоне раскола в США. При этом ответственность за все проблемы, связанные с радикализмом и нарушением свобод в стране, он возложил на республиканцев.
Так, в частности, предвыборный видеоролик Байдена начинается с кадров штурма Капитолия в январе 2021 года. На этом фоне президент обещает бороться за «душу нации», которой якобы угрожают «слоны» и сторонники Трампа. Дудаков назвал вполне ожидаемой подобную «демонизацию» оппонентов со стороны главы государства.
«У Байдена нет возможности акцентировать внимание на позитивной повестке. Ведь ситуация в США остается неблагополучной — инфляция высокая, банки трясет, уровень преступности и нелегальной миграции зашкаливает. На внешнем контуре тоже одни проблемы — отношения с союзниками портятся, а Китай, Россия и незападные страны бросают вызов доминированию США», — подчеркнул политолог.
Согласно последним опросам, около 70% американцев не хотели бы видеть Байдена в статусе президента во второй раз. В таких условиях демократу только и остается, что критиковать республиканцев — к слову, такая риторика и помогла Демпартии избежать разгрома на промежуточных выборах в Конгресс.
«Однако принесет ли она успех в 2024 году — большой вопрос. Пока же Байдену приходится идти на выборы в уязвимом положении. Трамп, несмотря на все свои судебные проблемы, обходит Байдена по рейтингам. И это означает, что президентская гонка будет очень бурной и непредсказуемой», — резюмировал американист.
Ранее Трамп заявил, что США превратились в «свалку» из-за политики Байдена в миграционной сфере. Подробнее — в нашей статье.