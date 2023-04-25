Дудаков: Байден оказался в уязвимом положении перед выборами 2024 года из-за Трампа

Как обратил внимание эксперт, нынешний хозяин Белого дома после выдвижения кандидатуры заявил о необходимости защиты американской демократии и призвал граждан к единству на фоне раскола в США. При этом ответственность за все проблемы, связанные с радикализмом и нарушением свобод в стране, он возложил на республиканцев.