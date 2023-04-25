«Жизнь взаймы». Как Восточная Европа подсела на кредиты из-за конфликта на Украине

Страны Восточной Европы стали одними из главных финансовых заемщиков в мире на фоне развития украинского кризиса. Такой вывод сделали журналисты американского агентства Bloomberg.
В 2023 году Румыния, Польша и Венгрия заняли почти $32 миллиарда, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правительства этих стран утверждают, что большая часть полученных средств пойдет на субсидии энергетическим компаниям, укрепление обороноспособности, а также помощь украинским беженцам.
«Польша ($9 млрд), Румыния ($6 млрд) и Венгрия ($5 млрд) — входят в пятерку крупнейших заемщиков из развивающихся стран на зарубежных рынках», — говорится в статье.
Аналитики агентства также подчеркнули, что время для займов оказалось не самым удачным. Причиной стало повышение процентных ставок по всему миру. Так, Варшава платит 5,5% годовых по 30-летним облигациям.
В долгосрочной перспективе, заметили эксперты, такое положение только усугубит возникший бюджетный дефицит восточноевропейских стран, которые уже давно добиваются расширения экономической помощи от органов Европейского союза. Более того, если конфликт на Украине затянется, то иностранные инвесторы «могут не захотеть подпитывать дополнительные облигации».
«Есть признаки того, что инвесторы уже начинают немного сопротивляться. Долларовые облигации Польши в настоящее время торгуются с доходностью, аналогичной доходности стран, которые долгое время считались более рискованными: Филиппины, Индонезия и Уругвай», — привели пример журналисты.
Аналитики Bloomberg считают, что дефицит бюджета стран Восточной Европы вырастет до 4,3% от ВВП региона. Трагичность момента усиливает растущая инфляция, которая разрушает экономику Польши, Румынии и Венгрии. Ее уровень поднялся примерно до 20%, что намного больше, чем в Соединенных Штатах и Западной Европе.
Более того, существует риск падения национальных валют. Если они начнут обесцениваться по отношению к доллару, что периодически происходило на протяжении многих лет, то это приведет лишь к увеличению затрат восточноевропейских стран на погашение долга.
Сложившаяся ситуация оказывает немалое давление на власти Венгрии и Польши, которые рассчитывают поправить свое финансовое состояние за счет замороженных Евросоюзом активов.
«Обе страны в декабре неожиданно согласились — после многих лет непримиримости — развеять опасения по поводу прочности своих демократий», — заметили эксперты.
Однако, считают аналитики, в ближайшей перспективе странам Восточной Европы придется серьезно пересмотреть свою экономику, чтобы избежать коллапса финансовой системы.
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