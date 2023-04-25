«Жизнь взаймы». Как Восточная Европа подсела на кредиты из-за конфликта на Украине

В 2023 году Румыния, Польша и Венгрия заняли почти $32 миллиарда, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правительства этих стран утверждают, что большая часть полученных средств пойдет на субсидии энергетическим компаниям, укрепление обороноспособности, а также помощь украинским беженцам.