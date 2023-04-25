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Глава МИД Германии Бербок демонстративно не стала посещать заседание СБ ООН с участием Лаврова

Политика
Глава МИД Германии Бербок демонстративно не стала посещать заседание СБ ООН с участием Лаврова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проигнорировала полученное на заседание Совбеза ООН приглашение. Об этом сообщили в издании Bild.

Глава МИД Германии демонстративно не стала посещать заседание СБ ООН с участием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Вместо этого дипломат уделила время репатриации немецких граждан из Судана.

Пользователи Сети возмутились поведением Бербок.

«Оружие в Судане — плохо. Оружие на Украине — хорошо. Вы точно министр иностранных дел?» — написал один из комментаторов.

Ранее Лавров выступил на заседании Совбеза ООН и призвал США не говорить от лица всего мирового сообщества.

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