США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в обходе ограничений

Власти и банки Казахстана столкнутся со вторичными санкциями, если их уличат в помощи России по обходу введенных против нее ограничений и мер экспортного контроля, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.
Во время своего визита в Астану она подтвердила, что Вашингтон предостерег партнеров в республике от подобных действий, потому что риски получить наказание очень высоки. Нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия усердно пытается уклониться от санкций, поэтому с представителями правительства и частного сектора Казахстана ведется разъяснительная работа о последствиях, добавила Розенберг.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что страны Запада во главе с США оказывают грубое давление на государства, которые не желают присоединяться к рестрикциям против Москвы.