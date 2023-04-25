США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в обходе ограничений

Во время своего визита в Астану она подтвердила, что Вашингтон предостерег партнеров в республике от подобных действий, потому что риски получить наказание очень высоки. Нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия усердно пытается уклониться от санкций, поэтому с представителями правительства и частного сектора Казахстана ведется разъяснительная работа о последствиях, добавила Розенберг.