Русофобский трек рэпера Скруджи разместили на «Яндекс. Музыке»

Украинский рэпер, бывший исполнитель лейбла Black Star Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, записал русофобский трек «Бавовна», который разместили на стриминговом сервисе «Яндекс. Музыка».
Скруджи приобрел популярность благодаря сотрудничеству с российским лейблом Black Star. Однако после начала СВО артист расторг контракт со студией.
Заявив о выходе нового трека, рэпер в соцсетях отметил, что хочет обратиться к согражданам, хоть и больше половины его слушателей — это россияне. Несмотря на то что именно в России Скруджи обеспечил себе финансовое благополучие, этот факт не мешает знаменитости сочинять русофобские песни. Так, в новой композиции звучит фраза «Русня должна гореть».
До сих пор неясно, почему «Яндекс» позволяет появляться антироссийскому контенту на своих ресурсах, пишет Readovka. Сам же исполнитель не захотел покидать «Яндекс. Музыку», как это, например, сделали его соотечественники.