Русофобский трек рэпера Скруджи разместили на «Яндекс. Музыке»

Заявив о выходе нового трека, рэпер в соцсетях отметил, что хочет обратиться к согражданам, хоть и больше половины его слушателей — это россияне. Несмотря на то что именно в России Скруджи обеспечил себе финансовое благополучие, этот факт не мешает знаменитости сочинять русофобские песни. Так, в новой композиции звучит фраза «Русня должна гореть».